С 26 по 28 мая 2017 года на базе детского оздоровительного лагеря «Юный строитель» в рамках профильной смены Молодежный центр «Барс» провел форум «Школа городского актива» для молодежи города. Форум собрал 47 активистов из числа школьников и студентов.

Программа форума была очень насыщенной: психологические тренинги, направленные на командообразование (веревочный тренинг) и выявление лидерских качеств (Деловая игра СтудСуд), мастер-классы, встречи с известными людьми города, творческие вечера, активный отдых (сюжетно-ролевые игры).

26 мая ребята собрались у Легкоатлетического манежа, где их ждали автобусы. Приехав в лагерь, дети в игровой форме распределились на три фракции (отряда). В этот день были проведены тренинги на командообразование, игры «Ночь Триффидов» и «Мафия». Завершился день дискотекой.

27 мая день был посвящен работе со спикерами. Мастер-класс по разработке и реализации социальных акций дал руководитель добровольческого движения «Волонтер» Антон Актуганов. О том, как писать проекты, выигрывать грантовые конкурсы, верить в свои силы, рассказала заместитель председателя Молодежного общественного совета Венера Шайдулина. Кроме этого, в субботу были проведены игры «Вампир» и «Красное Белое». А ярким событием этого дня стала деловая игра «СтудСуд». Ребята разделились на 3 команды и отстаивали позиции разных сторон, пытаясь убедить судей в своей правоте. В качестве судей выступили депутаты Елабужского городского совета Михаил Рождаев и Анна Иванова, а также тренер-преподаватель по хоккею Роман Жужгов. По итогам игры победителями стала команда «Эрудиция».

28 мая с мастер-классом по созданию собственного бизнеса выступила руководитель проекта "Фабрика Предпринимательства" по Закамской зоне и Юго востоку РТ Ирина Сергина.

Также в этот день ребята поиграли в игру «Тайный друг», выполняли квест-задания. Вечер завершился раскрытием тайных друзей, зажжением большого костра.

Молодежный форум «Школа городского актива» выполнил поставленные цели:

- сформировал чувство единства у ребят

- развил чувство командного духа

- увеличил уровень сплоченности

- был приобретен опыт привлечения ресурсов к инновационным проектам, а также опыт работы с первыми лицами города.