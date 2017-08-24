Врачам больницы скорой медпомощи Набережных Челнов удалось сохранить руку 10-летней девочке, которую ранее на пешеходном переходе у остановки «Автостанция» сбил «КАМАЗ». Об этом журналистам сообщила начальник городского отдела пропаганды ГИБДД Лилия Пожарская.

ДТП произошло 21 августа. Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на нее наехал груженый самосвал с прицепом. В результате она получила «травматическую ампутацию плеча». Пострадавшую госпитализировали. По словам Пожарской, при этом из-за того, что ребенок находился в геморрагическом шоке, из наркоза его выводить не стали. Из осколков костей хирурги собрали раздробленную конечность, отметили в пресс-службе Минздрава РТ. Операция, которую в БСМП проводили впервые, шла 3,5 часа. На следующее утро девочка уже могла шевелить кистью.

— Будет проводиться техническая экспертиза состояния транспортного средства, так как «КАМАЗ» 1985 года выпуска, возможно, имеются технические неисправности, — пояснила дальнейшие действия следователей она.

Сейчас девочка находится под наблюдением медиков ДРКБ. Ей предстоит длительное лечение и реабилитация. Материалы дела в дальнейшем передадут в суд.