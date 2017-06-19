Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение с 18 часов 19 июня до 21 часа 20 июня. Ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с, днем локально до 23 м/с, местами сильный дождь и град.

В Набережных Челнах, Елабуге, Нижнекамске 20 июня воздух прогреется до +18..+22 градусов. Ночью +10..+13.

Как предупреждает Управление МЧС по республике Татарстан, сильный ветер, гроза и град представляют серьезную опасность для всех участников дорожного движения. В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, необходимо избегать линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и витрин, карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. На природе при усилении ветра следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.