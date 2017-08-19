В городе намерены максимально обезопасить пешеходные переходы. Об этом сообщили в исполкоме города.

Рабочие устанавливают «лежачие полицейские» по проспекту Мира, Окружному шоссе, а также на таких улицах, как Марджани, Интернациональная, Гассара и пр. Нефтяников. Кроме того, на этой неделе строители заканчивают установку специальных ограждений по обе стороны дорог по проспекте Мира. Это нужно для безопасности детей, которые ходят в школу через этот участок дороги, чтобы ученики не перебегали дорогу в неположенном месте. Сумма проекта составила чуть более 1,4 млн рублей. Также подобные ограждения появятся и для учеников 9-й школы по улице Интернациональная.

Средства на ремонт дорог выделены из республиканского бюджета, в том числе 50 млн рублей – на асфальтирование, 30 млн – на щебеночно-песчаную смесь.