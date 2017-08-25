Число зараженных ВИЧ-инфекцией в Елабуге в 2017 году увеличилось в три раза. Рост наблюдается каждые четыре года, сообщают местные медики. Это связано цикличностью инфекционного заболевания, а также улучшением условий для выявления заболевания. В Елабуге есть своя СПИД-лаборатория.

Всего за первое полугодие выявлено 28 случаев заболевания, из них 16 ВИЧ-инфицированных в возрасте от 33 до 39 лет, еще двое – это елабужане в возрасте до 29 лет, а остальные – люди старше 40 лет. В то же время в этом году семеро ВИЧ-инфицированных елабужан погибли. Всего же на учете состоят 174 человека.