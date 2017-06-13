В ходе надзорных мероприятий, проводимых в рамках санитарно-экологического двухмесячника по очистке территории Елабужского района, экологами выявлено 5 мест несанкционированного размещения отходов.

К примеру, территория вблизи дома №7 по ул. Марджани. Здесь ликвидирована свалка на площади 56 кв.м. "Количество выявленных свалок стало меньше в сравнении с прошлыми годами. Наблюдается положительная тенденция по уменьшению крупных масштабных свалок. Основная масса всех выявленных свалок составляют очаговые навалы, т.е. скопления отходов, возникших в результате самовольного сброса площадью менее 50 кв.м", - сообщил на "деловом вторнике" государственный инспектор Республики Татарстан в области охраны окружающей среды Виталий Сабиров.

В период двухмесячника на территории района выявлено и пресечено 26 нарушений. По результатам выявленных нарушений за допущенные нарушения к ответственности было привлечено 3 предприятия и организации, 7 должностных и 15 физических лиц. Наложены штрафные санкции на общую сумму более 400 тыс. рублей.