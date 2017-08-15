По состоянию на 1 августа текущего года поголовье крупного рогатого скота в районе насчитывает 12 438 голов, а также 7 187 голов овец и коз и 351 голову лошадей.

Для их успешной зимовки району необходимо заготовить почти 23 тысячи тонны корма. С докладом на эту тему выступил начальник сельхозуправления района Ильдус Ахметов.

Он также рассказал, что такая заготовка кормов позволит в дальнейшем довести годовое производство до 20 тысяч тонн молока и 2,5 тысяч тонн мяса, и в итоге значительно улучшить финансово-экономическое состояние сельхозпроизводителей.