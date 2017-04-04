Киберспортсмен испанского футбольного клуба «Валенсия» Давид Сориано побывал в Елабуге, где посетил семью Ищук. Здесь воспитываются близнецы Саша и Паша, больные ДЦП.

Визит стал продолжением акции, запущенной благотворительным фондом «Галчонок» в декабре прошлого года. Тогда было объявлено о проведении турнира Strawberry fields Cup-2016. В ходе телевизионного марафона принимались пожертвования от зрителей, а участники соревнований передали в благотворительный фонд выигранные деньги и собственные средства. Деньги на реабилитацию получила и семья Ищук из Елабуги.

Киберспортсмен испанского футбольного клуба «Валенсия» Давид Сориано общался с близнецами более трех часов. Разговаривали с помощью переводчика. «Он приехал на мероприятие в Казань и решил к нам тоже заехать. Мальчишкам спортсмен очень понравился, они вместе играли, общались. Он рассказал о себе, расспрашивал про мальчиков, как у них проходит реабилитация. Пригласил в гости в Испанию», – рассказала Юлия Ищук, мама детей.

Отметим, киберспорт – это вид спорта, представляющий собой соревнования в виртуальном пространстве, которые моделируются компьютерными технологиями. В декабре прошло года такие соревнования прошли между клубами «Спартак» и «Валенсия». Вклад Давида Сориано, занявшего тогда на турнире второе место, составил 1500 долларов. Пожертвования также сделал победитель состязаний Сергей Никифоров и футбольный клуб «Спартак».

В общей сложности для братьев Ищук было собрано 285 тыс. рублей. Благодаря этим средствам братья-близнецы смогли пройти реабилитацию в феврале этого года в Пензе. Повторно приехав на официальные международные соревнования на Кубок мэра Казани, Давид Сориано захотел сам навестить мальчиков. Киберфутболист привез детям футбольный набор, игрушки и сладости.