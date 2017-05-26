Руководителя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову возмутили результаты выборов депутатов в Елабуге, которые прошли 14 мая. Об этом она заявила в ходе заседания центризбиркома.

Отмечается, что главу ЦИК возмутили слишком высокие показатели досрочного голосования депутатов в городской совет Елабуги.

- Явка 577, из них «досрочка» - 408! В день голосования проголосовало всего 169 избирателей. При этом победитель получил 364 голоса, из них 363 голоса «досрочников», - говорится в сообщении.

Так, победу на досрочных выборах в Елабуге одержал экс-начальник местного отделения ФСБ, заместитель исполнительного директора по безопасности ООО «Алабуга-Волокно» Павел Тунгусков.

Как сообщает портал «Голос», Памфилова поручила ЦИКу Татарстана внимательно проанализировать сложившуюся ситуацию и провести проверку.