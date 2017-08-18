Сегодня Геннадий Емельянов провел выездное совещание по итогам проведенного два дня назад личного приема граждан. Тогда один из заявителей обратился к главе ЕМР с просьбой о содействии в газификации улицы Трехсвятской, а также прилегающих к ней переулков. Житель улицы Григорий Мельников помимо проблем с проводкой газопровода озвучил множество других вопросов. Этот район является одним из самых отдаленных в городе, застройка здесь началась сравнительно недавно, поэтому инфраструктура развита слабо.

Глава района лично выехал на место, встретился с жителями и выслушал их пожелания.

Главной проблемой, по словам жителей, остается проблема с газом. Из-за удаленности от основных магистралей, прокладка сюда трубопровода потребует значительных средств, и без республиканской поддержки здесь не обойтись. Геннадий Емельянов пообещал походатайствовать о включении данного проекта в программу газификации.

Также жители попросили провести на ух улицы освещение, поставить мусорные контейнеры и по возможности укрепить дорогу. В межсезонье дорогу размывает так, что проехать по ней бывает невозможно. Все озвученные просьбы были запротоколированы и взяты на контроль.