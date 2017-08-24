Сегодня, 24 августа, глава Елабужского района провел повторное выездное заседание по вопросу благоустройства улицы Трехсвятская и прилегающей к ней переулков. Напомним, ранее к Геннадию Емельянову обратился один из ее жителей и попросил помочь в вопросе газификации этого района.

Улица Трехсвятская является одной из самых удаленных и труднодоступных мест в городе. Добраться сюда непросто и не каждый житель знает этот район. Ближайший ориентир – так называемый район "10 Га", верхняя часть улицы Горького. Дома здесь появились сравнительно недавно, соответственно коммуникации пока развиты слабо. Помимо газификации, жители попросили главу укрепить дорогу, установить уличное освещение.

На сегодняшнем совещании Геннадий Емельянов сообщил о том, что вопрос с проведением сюда газа решается положительно. Соответствующая заявка в Казань уже отправлена. Как заявил глава, газопровод могут построить уже до конца этого года.

По итогам встречи глава района раздал поручения руководителю Исполкома города, директору Департамента ЖКХ и строительства, руководителям соответствующих служб.