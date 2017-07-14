Вчера в малом зале ГДК прошел традиционный личный прием главы района Геннадия Емельянова. В мероприятии участвовали руководители Исполкома района и города, председатели палат, представители контролирующих органов и силовых структур. На прием записалось шестеро граждан.

У 80-летней Евдокии Ивановны Трофимовой квартира по адресу Б. Покровская, 27 находится в аварийном состоянии. Потолок протекает, обвалился дымоход, в стене сквозные трещины. Дом датируется 1878 годом. Но в 1978 году к нему был сделан пристрой, из-за чего всё здание по документам «помолодело» на сотню лет, и уже не может считаться ветхим. В данный момент Евдокия Ивановна вынуждена жить у родственников, она просит выделить ей другое жилье. Геннадий Емельянов распорядился произвести разделение дома на два адреса, включить объект в список капитального ремонта, а заявительнице выделить в течении двух недель муниципальное жилье.

Сходная ситуация у жительниц дома по ул. Казанская, 45 - Галины Шайхутдиновой и Надежды Никитиной. Еще в 2013 году их соседям предоставили временное жилье по договору найма через государственный жилищный фонд в связи с аварийным состоянием дома. Однако две семьи не смогли тогда выехать, в просьбе им по каким-то причинам было отказано. Глава поручил руководителю районного исполнительного комитета Роману Исланову подготовить письмо на имя директора ГЖФ Талгата Абдуллина, и пообещал в течение недели лично встретиться с ним в Казани.

Житель дома по ул. Сосновая Александр Кузьмин пришел к Геннадию Емельянову с просьбой о содействии в переносе двух столбов. Так вышло, что через его собственный участок проходит линия электропередач, которая не позволяет ему под ними ничего построить. За перенос энергетики просят немалые деньги – около 200 тыс. рублей. Глава района, выслушав жалобу, тут же дозвонился до директора елабужского филиала Сетевой компании Эдуарда Шаронова, попросил пойти навстречу и решить вопрос с переносом столбов.