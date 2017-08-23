Вчера, 22 августа, Геннадий Емельянов провел очередной личный прием граждан. Традиционно вместе с главой района в мероприятии приняли участие руководители Исполкомов города и района, председатели палат и представители социально значимых служб.

Назип Гилязов пришел к главе района от имени семьи Тарасовых. Вопрос касался начисления за воду. Семья Тарасовых проживает с мая этого года в новом частном доме, который приобрела у застройщика. За то недолгое время, что им удалось пожить в этом доме, им был выставлен счет за потребление воды в 53 тыс. рублей. Такой долг образовался из-за того, застройщик не оформил должным образом подключение к водопроводу, и теперь долговое бремя перешло на нынешних собственников. Тарасовых такая ситуация категорически не устраивает, они просят главу района урегулировать этот вопрос.

Геннадий Емельянов поручил председателю правовой палаты Ольге Бусыгиной досконально изучить ситуацию и краткий предоставить юридическую оценку. "При необходимости решите этот вопрос через суд", - поручил глава.

У многодетной мамы Галины Костюриной трое приемных детей. По программе ветхого жилья она получила в собственность квартиру, с ипотечными выплатами. Однако в настоящее время у нее нет возможность выплачивать банковские взносы. Она просит переоформить данную квартиру в собственность государства и дать возможно проживать в ней по договору соцнайма, либо же предоставить другое жилье.

Геннадий Емельянов поручил руководителю Исполкома района Роману Исланову подготовить письмо в государственный жилищный фонд и пообещал обсудить данную проблему лично с исполнительным директором фонда Талгатом Абдуллиным.