61,7 процента льготников Елабуги выбрали деньги вместо социального пакета. Сегодня в Елабужском районе проживают 6455 льготников, имеющих право на получение набора социальных услуг. Из них 3983 человека сделали выбор в пользу денег, что составляет более половины льготников, сообщают в Елабужской ЦРБ.

Сумма денежной компенсации составляет почти 807,94 рубля. Вместе с тем местные медики советуют не отказываться от набора социальных услуг. При серьезных заболеваниях зачастую требуются дорогостоящие лекарства, а денежная компенсация никак не компенсирует эти расходы.

«Отказ от набора социальных услуг влечет за собой в случае обострения болезни появление новых тяжелых заболеваний и значительные проблемы, так как стоимость лечения может значительно превышать возможности семьи», – напоминают местные медики.

За прошлый год федеральные льготники Елабуги получили лекарственные препараты более чем на 23,1 млн рублей. За 7 месяцев этого года – 13 млн 475 тыс. рублей.