Министерство экологии РТ определило победителей в номинации «Лучший муниципальный район» по итогам республиканского санитарно-экологического двухмесячника по очистке населенных пунктов от мусора и приведению в порядок территорий.

Сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства Президент Республики Рустам Минниханов вручил награду главе Елабужского муниципального района Геннадию Емельянову.

Третье место среди муниципальных образований получил Нижнекамский муниципальный район. А первое место присвоено Альметьевскому муниципальному району.

За период санитарно-экологического двухмесячника, который проходил в Татарстане с 1 апреля по 31 мая, выявлено 1746 несанкционированных свалок, 93,5 % (1632 свалки) из всех – устранено. Его итоги озвучил на совещании министр экологии. «Количество свалок уменьшилось, а процент ликвидации – увеличился», - подчеркнул министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев. - Татарстан - один из самых развитых регионов России и имеет высокую оценку деятельности в области экологии на федеральном уровне».