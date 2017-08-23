С 2017 года на территории РФ и РТ реализуется партийный проект "Историческая память".

Цель проекта:

Объединение усилий государства, общественных институтов, частных лиц для восстановления и реставрации памятников федерального, регионального и местного значения;

активизация законотворческой работы по совершенствованию нормативно-правовой базы сохранения исторического наследия;

вовлечение в эту работу общественности, проведение работы по патриотическому воспитанию молодежи на базе богатого исторического наследия.

Задачи проекта:

Содействие реставрации памятников истории и культуры, изучение и сохранение объектов наследия, принятие архитектурных и градостроительных решений, оказывающих влияние на формирование городской среды, исключительно под строгим контролем экспертов, с учетом мнения общественных организаций.

Вовлечение активистов волонтерских движений в популяризацию проекта и формирование общественного интереса к отечественной истории, истории своего края, области, города, малой Родины.

Стимулирование проведения археологических раскопок с привлечением молодежных отрядов из числа студентов, воспитанников детских домов и приютов; поддержка уроков краеведения в средних школах.

Проведение совместной работы с Российским Историческим обществом и Всероссийским обществом по охране памятников истории и культуры, участие в присуждении ежегодных общественных премий «Хранитель наследия». Церемония вручения которой состоялась в Елабуге 4 августа, в дни празднования Всероссийской Спасской ярмарки.

Специальное направление, посвященное памяти о ВОВ, включающее в себя шефство над мемориалами и братскими кладбищами, участие в проведении поисковых работ по перезахоронению останков героев, павших в боях в рамках работы военно-патриотических клубов, а также «Письма военных лет 1941-1945 гг.».

Сроки реализации проекта: до 2022 гг.

В апреле текущего года Государственным комитетом Республики Татарстан по архивному делу в рамках Всероссийского проекта «Историческая память» была запущена акция «Письма военных лет 1941-1945 гг.». Она преследует цель популяризации документального наследия, введение в научный оборот новых источников по истории Республики Татарстан в период второй мировой и Великой Отечественной войн. А фронтовые письма, которые до сих пор бережно хранятся во многих семьях, как известно, имеют высокую нравственную силу. Это особенные документы, особенная память о войне, они никого не могут оставить равнодушными. Они наиболее полно передают духовную атмосферу советского общества военной поры, позволяют лучше осознать величие подвига наших отцов и дедов. Письма военных лет - это личное, эмоционально насыщенное свидетельство о войне и ушедшей эпохе, портрет человека в нечеловеческих условиях. И потому фронтовые письма должны стать всеобщим достоянием. Для этого и проводится акция.

В настоящее время 65 копий писем военных лет отосланы в Национальный архив РТ. А чтобы увековечить память в открытом доступе, письма в электронном виде будут размещены на портале архива. "Принять участие в этой акции могут все, у кого сохранились эти семейные реликвии в целях увековечивания памяти о родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Желающие принять участие в акции могут принести фронтовые письма своих родственников-фронтовиков передать в архивный отдел, музей Памяти, центральную библиотеку. Необходимую информацию можно получить по телефону: 3-03-45", - отметила заместитель руководителя райисполкома Людмила Рыбакова.

Все, у кого есть воспоминания, фотографии, документы, любые материалы, которыми нужно поделиться — могут свободно опубликовать свои истории. Госкомитет РТ по архивному делу открыл доступ к письмам военных лет.

Так, TatCenter.ru публикует письмо Федора Андреева брату Алексею, написанное 17 декабря 1943 года:

"Здравствуй, Леша! Сообщаю, что писанное Вами письмо 28/Х-43 получил 14/XII-43 г. За что благодарю. Одновременно получил письмо от Федота, писанное 2/XI-43 г. Письма Ваши все получаю, но только с опозданием.

Сообщаю о себе: я пока жив и здоров. Данное письмо, может быть, дойдет к Вам к Новому году, а поэтому поздравляю Вас всех с Новым [19]44 годом!

Немецких фашистов бьем и будем бить до полной победы. Недавно захватили в плен 32 солдата и офицеров. Сопли текут, мерзнут как курицы, и все заявляют Гитлер капут, но им также капут, проклятые мародеры.

Больше писать нечего, остаюсь жив и здоров. До свидания, всем привет.

Ваш брат Федя. Пишите чаще".