Творческие группы (всего 100 человек) из Елабуги выехали на всероссийский Сабантуй в Ленинградскую область, который проходит в деревне Энколово Всевожского района. Это такие творческие коллективы из Елабужского колледжа культуры и искусств, как «Алабуга егетлэре», «Кама таннары», а также фольклорный ансамбль «Соенбикэ», едет и известный певец Виталий Агапов.

«Я в Сабантуе в Санкт-Петербурге участвую уже в восьмой раз, чему очень рад, потому что здесь Сабантуй имеет особый колорит: народные игры, национальные подворья, выступления артистов – это очень зрелищно, да и место проведения праздника очень красивое», – поделился артист.

Отметим, елабужская делегация представляет Татарстан в Ленинградской области с 2009 года. В этом году Сабантуй будет отмечаться 8 июля. В программе праздника – обязательные татарские угощения, соревнования на ловкость и выносливость, на силу, традиционные скачки, забеги на короткие дистанции, борьба. Елабужане будут выступать на сцене до 19 часов вечера и очень надеются, что их выступления надолго запомнятся гостям и жителям Ленинградской области.