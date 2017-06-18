Вчера Елабуга отпраздновала День молодежи. Программа стартовала на стадионе «Молодежный» и Шишкинских прудах.

Здесь для елабужан и гостей города прошли фестивали уличных танцев, автозвука, работала выставка ретроавтомобилей и площадка «Лазертаг», а также спортивная зона. На праздник приехало много гостей и из других городов. Например, среди участников фестиваля автозвука были жители Ижевска, Набережных Челнов, Агрыза, Нижнекамска и др., а на выставке ретроавтомобилей представили более 30 мотоциклов и машин, хозяева которых также приехали из разных городов и районов Татарстана.

На главной сцене выступили творческие коллективы города, елабужская команда КВН «Система зажигания», местная группа Second Wind и казанский кавер-исполнитель Хабиб Шарипов. Параллельно проходил фестиваль красок. Елабужане впервые в этом году увидели настоящее барабанное шоу Spiash. Специальным гостем праздника стала группа «Турбамода».

Завершилось празднование Дня молодежи песочным шоу и запуском в небо светящихся шаров.