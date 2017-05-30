В этом году в Елабужском районе выявлено и подтверждено два случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом сообщили в Центральной районной больнице.

За 2016 год в Елабужском районе не было зарегистрировано таких случаев. Оба больных прошли необходимое лечение и выписаны. По словам медиков, заражения ГЛПС чаще происходят в летне-осенний период.

«Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – тяжелое инфекционное заболевание, проявляющееся поражением мелких кровеносных сосудов почек и других органов. Население заражается в основном при работе на садово-огородных участках, во время посещения лесов, заражение в производственных условиях возможно при работе в лесных массивах или вблизи них», – отмечают медики.

По уровню заболеваемости и географическому распространению ГЛПС в России занимает первое место среди природно-очаговых зоонозных инфекций.