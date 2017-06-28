За последний год деятельность органов внутренних дел Елабуги улучшилась. Так считает 41 процент елабужан, участвовавших в опросе, который провел общественный совет при Елабужском ОВД. Три процента респондентов, наоборот, отметили ухудшение, а 28 процентов считают, что все осталось без изменений, и столько же процентов респондентов затруднились ответить. Подобный опрос был проведен впервые за три года, отметилина очередном заседании общественного совета.

Всего в опросе приняли участие 72 жителя города и района. Им было задано 11 вопросов. Например, 56 процентов елабужан чувствуют себя в безопасности на улице и в общественных местах, а 11 процентов, наоборот, не уверены в своей безопасности. Кроме того, большинство опрошенных в случае опасности готовы обратиться к полицейским, а 47 процентов респондентов уверены, что сами справятся с ситуацией или же обратятся за помощью к родным и близким.

Члены общественного совета при Елабужском ОВД собираются раз в квартал, вместе обсуждают проблемные вопросы, планы, а также подводят итоги работы. В совете состоят ветераны, представители духовенства, общественных организаций, СМИ и учебных заведений города. За последние три месяца при их участии было организовано 17 мероприятий. Среди них работа со школьниками, совместные рейды по улицам города, акции, приуроченные ко Дню Победы и др. Нередко члены общественного совета выступают инициаторами по проведению различных рейдов.