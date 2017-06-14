Этим летом в детские сады Елабуги пойдут более 800 детей. В городе продолжается набор детей в дошкольные учреждения. Массовое комплектование мест в садиках стартовало 1 июня.

Так, для детей от двух до трех лет будет создано 38 групп – всего 770 детей. Остальные – это дети от трех и до семи лет (три группы) и малыши от полутора и до двух (две группы). Также скомплектованы и три татарские группы. По сравнению с прошлым годом разница небольшая: 34 группы детей с двух до трех лет, четыре – с трех до семи, пять групп – от полутора и до двух лет.

Как сообщили в Управлении образования, все группы скомплектованы максимально, и уже в июле дети смогут пойти в детский сад.