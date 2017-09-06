В ходе летних каникул через Центр труда и занятости в Елабуге были трудоустроены 468 детей. Несовершеннолетние работали в предприятиях торговли, по производству мясоконсервных изделий, мешков, хлебобулочных изделий, также были заняты в Центральной районной больнице, Елабужском музее-заповеднике, на «ЕлАЗе».

«Приоритетное право при трудоустройстве несовершеннолетних предоставлялось детям из многодетных и малообеспеченных семей, ребятам "группы риска", стоящим на профилактическом учете, детям безработных родителей и оставшимся без попечения, которые наиболее нуждались в финансовой поддержке», – отмечают сотрудники Центра труда и занятости населения.

Большая часть трудоустроенных школьников, а именно 300 детей, работали в трудовых бригадах, занимались благоустройством и озеленением улиц и парков, школьных дворов. Кроме того, несовершеннолетние были заняты сельскохозяйственными работами (выращивание овощей, уход за цветочными клумбами), ремонтно-строительными работами (ремонт спортивных площадок, спортинвентаря, школьной мебели), работами в качестве подсобных рабочих.

Минимальный размер оплаты за полный рабочий день на предприятиях составил более 8,2 тыс. руб., к этой сумме из центра занятости подростку добавили еще 1275 рублей, но для этого работодатель должен был заключить специальный договор с центром. Заработная плата в бюджетной сфере составила 7,5 тыс.руб.