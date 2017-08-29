Заканчиваются школьные каникулы, за это время многие подростки 14 лет и старше провели свой отдых плодотворно, трудились и зарабатывали первые деньги.

Цели реализации мероприятий по организации летней занятости школьников заключались в приобщении несовершеннолетних к общественно-полезному труду, привитии подросткам умения ориентироваться в условиях современного рынка труда, а также в профилактике детской преступности и правонарушений, предупреждении детской беспризорности.

За прошедший период Елабужский центр занятости населения активно взаимодействовал с руководителями предприятий и организаций всех форм собственности по трудоустройству несовершеннолетних, а также с образовательными учреждениями города.

В 2017 году благодаря центру занятости были трудоустроены 468 несовершеннолетних граждан на такие предприятия, как ООО Торговая компания «КамПолиБэг», ГБУК «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», ЗАО «Эссен Продакшн АГ», ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», ОАО «Алабуга Соте», ОАО «Елабужский мясоконсервный комбинат», ООО «Пищекомбинат», ИП Николаев, ОАО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» и другие. В том числе на базе школ города 300 несовершеннолетних работали в трудовых бригадах, занимались благоустройством и озеленением улиц и парков, школьных дворов, сельскохозяйственными работами (выращивание овощей, уход за цветочными клумбами), ремонтно-строительными работами (ремонт спортивных площадок, спортинвентаря, школьной мебели), работами в качестве подсобных рабочих.

Приоритетное право при трудоустройстве несовершеннолетних предоставлялось детям из многодетных и малообеспеченных семей, ребятам «группы риска», стоящим на профилактическом учете, детям безработных родителей и оставшимся без попечения, которые наиболее нуждались в финансовой поддержке.