В Елабуге повысились цены на услуги спортобъектов. Об этом сообщил начальник Управления по делам молодежи и спорту Елабуги Александр Крылов. По его словам, последнее повышение было в 2013 году.

По настоянию главы района Геннадия Емельянова цены на услуги спортобъектов Елабуги не менялись 4 года. Прежде всего, это было связано с тем, что руководство города настаивало на том, что спорт должен быть доступным большинству.

«75 процентов доходов, поступающих от оказания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями платных услуг, направляются на выплату заработной платы нашим сотрудникам. Тогда как раньше перечислялись 50 процентов. То есть нам на содержание наших спортобъектов остается лишь 25 процентов. Этих денег на содержание объектов категорически не хватает, тем более их у нас немало. Общая площадь 25 га. Повышение – вынужденная мера», – отмечает начальник Управления по делам молодежи и спорту Александр Крылов.

Таким образом, с 1 июля на все виды услуг цены повысились. При этом на некоторые виды спорта повышение составило более 200 процентов. Например, стало дороже кататься на коньках в Ледовом дворце. Сейчас абонемент для взрослого стоит 1,2 тыс. руб. (было 350 рублей). До 1 тыс. рублей повысились цены на абонемент в тренажерный зал (было 600 рублей, а одно посещение стоило 50 рублей, стало 80 рублей). Абонемент на бассейн для взрослого теперь стоит 1,3 тыс. рублей для детей – 1,1 тыс. рублей, тогда как раньше взрослые абонемент покупали за 900 рублей, а дети за 450 рублей. Одно посещение бассейна для взрослого сейчас стоит 100 рублей (было 60 рублей), для детей – 80 рублей (было 35 рублей).

При этом, по словам Александра Крылова, сохранились все льготы. К примеру, бесплатно спортивные объекты посещают дети из детского дома, приюта, пенсионеры-активисты, состоящие в различных общественных организациях , многодетные семьи, инвалиды и др.

За год спортивные объекты в Елабуге посетили более 5 тыс. раз.