В Елабужском районе 1495 трудоспособных инвалидов, 66 процентов из них остаются без работы. Об этом сообщили в Центре занятости населения.

Тем временем в городе действует программа помощи в трудоустройстве инвалидов, направленная на оборудование специализированных рабочих мест. В этом году в рамках программы рабочее место было оборудовано в двух учреждениях. Например, в детском саду №6 закупили оборудование для кухни, здесь сегодня работают 4 человека с ограниченными возможностями здоровья. Они в основном занимают должности технического персонала.

Также в предприятиях имеются квоты по трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Например, в предприятиях, где работают больше 100 человек, квота составляет от двух до четырех процентов от общего количества сотрудников.

«В этом году квота установлена в 46 предприятиях Елабуги, где должны трудоустроить 137 инвалидов. Часть предприятий квоту выполнили. Если организация или предприятие не может выделить у себя рабочее место, то есть возможность арендовать это рабочее место для инвалида. Например, у нас есть организация всероссийского общества инвалидов "Закал", детская организация "Планета Добра", предприятие "УкупрПласт". В этом году таким образом были арендованы 10 рабочих мест», – отмечает директор центра занятости населения Юлия Демина.

Что касается заработной платы инвалидов, то она зависит от организации, в которую устраивается работник, и от графика работы, отмечают сотрудники Центра.