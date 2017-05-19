Этим летом за один месяц школьник Елабуги сможет заработать чуть больше 9,5 тысячи рублей. Речь идет о полном рабочем дне и о работе во внебюджетной сфере. Как сообщили в центре занятости населения, во время предстоящих каникул планируется трудоустроить 500 школьников города и района.

Минимальный размер оплаты за полный рабочий день на предприятии должен составить 8252 рублей. К этой сумме из центра занятости подростку добавят еще 1275 рублей, но для этого работодатель должен заключить специальный договор с центром. Заработная плата в бюджетной сфере должна составить 7500 рублей, сумма материальной помощи остается такой же.

В этом году школьников планируется трудоустроить в такие предприятия, как ОАО «Елабужский мясоконсервный комбинат», ОАО «Эссен Продакшн АГ», ООО «Торговая компания “КамПолиБэг”», ОАО «Алабуга соте», ООО «ПО ЕлАЗ», ГБУК «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

«В соответствии со статьями 92 и 94 Трудового кодекса РФ продолжительность рабочего времени подростка не может превышать: для учащихся до 16 лет – 24 часа в неделю и не более 5 часов в день; для учащихся в возрасте 16 – 18 лет – 35 часов в неделю и не более 7 часов в день. Привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 18 лет запрещается», – напоминают сотрудники центра занятости населения.

В прошлом году в Елабуге были трудоустроены более 550 несовершеннолетних.