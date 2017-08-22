АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» снова сообщает об аварийных отключениях холодного водоснабжения

24 августа  с 8.00 до 17.00  в связи с заменой задвижки Ø300 по адресу – ул. Марджани, 2.

Под отключение попадают:

  • ул.Марджани 14, 18, 22, 8, 28, 30, 32а;
  • детский сад №35;
  • ул.Окружное шоссе 47, 49, 37;
  • ТЦ «Березка»;
  • ул.Нечаева 5, 9, 11, 15, 16, 17.

24 августа  с 8.30 до 13.00  в связи с переврезкой водопровода по адресу – ул. Марджани, 12.

Под отключение попадают:

  • ул.Марджани 2, 4, 6,10, 12;
  • Детский сад №36;
  • ул.Окружное шоссе 25, 29, 35, 37, 43, 45;
  • ТЦ «ЭССЭН»;
  • ул.Автомобилистов 24, 68, 10, 12;
  • ул.Б.Урманчы 17, 19;
  • микрорайоны 4-5-1, 4-5, 4-10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите «Ctrl+Enter»

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, напишите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь