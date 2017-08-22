АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» снова сообщает об аварийных отключениях холодного водоснабжения

24 августа с 8.00 до 17.00 в связи с заменой задвижки Ø300 по адресу – ул. Марджани, 2.

Под отключение попадают:

ул.Марджани 14, 18, 22, 8, 28, 30, 32а;

детский сад №35;

ул.Окружное шоссе 47, 49, 37;

ТЦ «Березка»;

ул.Нечаева 5, 9, 11, 15, 16, 17.

24 августа с 8.30 до 13.00 в связи с переврезкой водопровода по адресу – ул. Марджани, 12.

Под отключение попадают:

ул.Марджани 2, 4, 6,10, 12;

Детский сад №36;

ул.Окружное шоссе 25, 29, 35, 37, 43, 45;

ТЦ «ЭССЭН»;

ул.Автомобилистов 24, 68, 10, 12;

ул.Б.Урманчы 17, 19;

микрорайоны 4-5-1, 4-5, 4-10.