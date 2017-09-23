На сегодня все дорожные работы в Елабуге выполнены на 65 процентов. Построена новая асфальтированная дорога на улице Т. Гиззата, на переулке Рабочий, по новым тротуарам ходят жители улиц Матросова, Шишкина, Нечаева, Молодежная, Пролетарская и др. Об этом сообщили в исполкоме города.

В этом году на строительство дорог из разных бюджетов в Елабуге выделено 160 млн руб., что на 60 млн руб. больше, чем в 2016 году.

«Эти деньги выделены на асфальтирование дорог, укладку тротуаров, расширение проездных дорог в микрорайонах. На сегодня работы продолжаются. Большая часть денег выделена из республиканского бюджета, а также дорожного фонда», – отметил руководитель исполкома города Рамиль Марданов.

Всего будет обновлено более 20 километров дорог.