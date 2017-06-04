В этом году новые фонари появятся на 10 улицах Елабуги. Светлее станет жителям переулков Миляш, Еловый, Каенлы, Теплый, Свердлова, 10 лет Татарстана, улиц Сосновая, Патриотов, Чулман, Березовая. Об этом сообщили в исполкоме города.

Работы ведутся по республиканской программе. «В этом году мы планируем поменять 8 светильников, они светодиодные, а также заменим более 1,8 тыс. м проводов. Программа очень хорошая для города и района, мы закрываем темные пятна и работаем по обращениям жителей города», – рассказал и. о. заместителя руководителя исполкома города Кирилл Мокшин.

Сегодня энергетики устанавливают фонари в микрорайоне «Радуга», где ранее уличного освещения не было. Кроме того, здесь этим летом планируется ощебенение дороги, а в 2018-м жители должны получить долгожданный газ.