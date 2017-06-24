23 июня 2017 г. состоялось знаменательное событие – выпуск воспитанников Елабужского суворовского военного училища МВД Российской Федерации.

На торжественном мероприятии присутствовали:

- Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан генерал-майор полиции Тимерзянов Ренат Закиевич;

- Депутат Государственного Совета Республики Татарстан генерал-майор милиции НугумановРафилГабтрафикович;

- Заместитель начальника Казанского юридического института МВД России полковник полиции Хуснутдинов Ренат Наильевич;

- Заместитель руководителя исполнительного комитета Елабужского муниципального района Ринат Самигуллович Хайруллин;

- Настоятель Никольского храма протоиерей Геннадий;

-Имам-хатыб Соборной мечети Халим-Хазрат, а также руководители правоохранительных органов и силовых ведомств, учебных заведений и трудовых коллективов г. Елабуги.

Почетные гости приняли участие в церемонии вручения аттестатов суворовцам выпускного курса.

После вручения аттестатов в присутствии почетных гостей, руководства училища, суворовцев и родителей выпускников состоялся торжественный митинг, сопровождающийся театрализованными концертными номерами.

В течение трех лет командно-преподавательский состав и все службы училища создавали условия для отличной подготовки юношей, способных в последующем стать достойными защитниками правопорядка. 23 июня закончили обучение в Елабужском суворовском военном училище 40 суворовцев. Выпускники продолжат свое обучение в профильных вузах МВД России, в числе которых:

Казанский, Уфимский, Орловский юридические институты МВД России, Московская, Волгоградская, Нижегородская академии МВД России и др.

За годы учебы нынешние выпускники показали себя способными и талантливыми, принимали участие и завоевывали призовые места на Всероссийских и региональных олимпиадах, и конкурсах, спортивных соревнованиях и слетах. Начальник училища полковник внутренней службы Сергей Михайлович Рязанов пожелал выпускникам светлой дороги, трудолюбия и успехов при поступлении в высшие учебные заведения МВД России.

В рамках взаимного сотрудничества по договору между Казанским юридическим институтом МВД России и Елабужским суворовским военным училищем МВД России в этом году в концертной программе приняли участие сотрудник Казанского юридического института МВД России заслуженный артист РТ капитан полиции Игорь Горчаков и курсант КЮИ МВД России Хайбрахманова Регина.

Многие годы наше учебное заведение тесно сотрудничает с Елабужским колледжем культуры и искусств. Сотрудники и воспитанники училища подготовили и показали свои лучшие номера для выпускников Елабужского суворовского военного училища.

Для участия в концертной программе был приглашен оркестр Министерства внутренних дел по Республике Татарстан (дирижер оркестра – народный артист Республики Татарстан подполковник внутренней службы Марат Кадыров).

На торжественном мероприятии прозвучал гимн Елабужского суворовского военного училища. Исполнил гимн гость мероприятия, сотрудник Казанского юридического института МВД России капитан полиции Игорь Горчаков.

Мероприятие завершилось торжественным маршем и в честь выпускников Елабужского суворовского военного училища МВД России прогремели залпы салюта.