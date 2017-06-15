17 июня – Единый день выпускника в Елабужском институте КФУ. В этот день выпускники вуза соберутся на праздничное мероприятие, который пройдет в главном здании вуза.

Елабужский институт КФУ – одно из старинных учебных заведений республики, где готовят педагогические кадры. Например, в этом году исполняется ровно 60 лет, как Елабужское педагогическое училище получило статус института, в котором открылись два первых факультета: физико-математический и филологический. Сегодня в Елабужском институте КФУ 7 факультетов, где учатся 4283 студента.

В этом году Елабужский институт КФУ планирует выпустить около 800 дипломированных специалистов – учителей школ и преподавателей ссузов, экономистов, юристов, психологов, дизайнеров.