По сравнению с прошлым годом количество бюджетных мест на очном отделении Елабужского института КФУ сократилось более чем в два раза – с 323 мест до 159. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В то же время на заочном отделении количество бюджетных мест увеличилось, хоть и несущественно – с 242 до 256, тогда как в целом по стране сохраняется тенденция к сокращению программ заочного обучения.

Например, Уральский федеральный университет в этом году отказался от приeма на заочное обучение практически полностью, за исключением его филиалов. «В ближайшие годы приeм на “заочку” сохранится и, возможно, даже увеличится на педагогическом направлении, в вузах, готовящих школьных учителей. Это связано, во-первых, с тем, что школьных учителей в стране не хватает. Во-вторых, в следующем году в стране будет введeн профессиональный стандарт учителя, и многим школьным учителям придется получать дополнительное высшее образование без отрыва от работы», – отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Елабужского института КФУ Евгений Белов.

Тем временем, растет стоимость платного обучения. Например, стоимость очного обучения на направлениях подготовки, так называемой «стоимостной категории № 1», в Казанском федеральном университете составляет 102 тфс. 390 руб. В эту категорию входят традиционно популярные среди абитуриентов направления: экономика, менеджмент, юриспруденция, педагогическое образование и другие.

В этом году в Казанском федеральном университете на очном отделении можно будет обучаться с 20-процентным дисконтом от базовой стоимости платных образовательных услуг, но предложение ограничено. Например, в Елабужском институте КФУ претендовать на дисконт смогут лишь абитуриенты, поступающие на направления «Лингвистика» и «Педагогическое образование» и имеющие результаты ЕГЭ не ниже 170 баллов в сумме по трeм необходимым дисциплинам.