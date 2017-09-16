В октябре этого года в Елабуге начнется строительство новой школы, рассчитанной на 1224 ученика. Образовательное учреждение расположится в 4-м микрорайоне недалеко от детского сада №39 «Килэчэк». Об этом ИА «Татар-иформ» сообщил первый заместитель руководителя райисполкома Ринат Хайруллин.

По словам Хайруллина, это будет трехэтажная современная школа с двумя бассейнами и большим спортзалом.

«Проект школы буквально недавно согласовал Президент РТ и министр образования и науки Татарстана. Мы сначала планировали построить школу на 800 мест, но учитывая большое количество детей, проживающих в этом микрорайоне, было принято решение о строительстве школы на 1224 места. Школа большая, поэтому было решено привязать ее к типовому проекту, который в этом году сдали в Набережных Челнах», – рассказал Ринат Хайруллин.

Стоимость строительства школы составит более 1 млрд рублей. Средства выделят из республиканской казны.

«Таких объектов за последние 10 лет в Елабуге не было. Конечно, мы здесь не учитываем объекты ОЭЗ "Алабуга", речь идет именно о территории самой Елабуги. Школа будет современная с двумя бассейнами, благоустроенная, работа масштабная предстоит», – отметил руководитель.

Сегодня ведется работа по выбору подрядчика, который будет заниматься строительством школы. Сдать школу планируется к 1сентября следующего года.

На сегодняшний день в 4-м микроарйне имеется лишь одна школа, поэтому дети вынуждены учиться в две смены.