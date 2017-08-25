Сегодня в большом зале Городского дворца культуры состоялось пленарное заседание августовской конференции работников образования и науки Елабужского района на тему «Интегрированное муниципальное образовательное пространство как основа этнокультурного и духовно-нравственного воспитания».

В работе конференции приняли участие первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов, глава Елабужского района Геннадий Емельянов, а также руководители и педагоги образовательных учреждений.

Официальное открытие конференции началось с приветственного слова главы района Геннадия Емельянова. В своем выступлении он отметил, что в этом году в Елабужском районе порог детского сада впервые перешагнут более 1000 малышей, а за школьные парты сядут 1123 первоклассника. Причем, некоторые сельские ребята переступят пороги обновленых учебных заведений.

"В этом году завершена реконструкция здания клуба для школы в селе Костенеево. В новом пристрое разместятся мастерские, 5 кабинетов, детский сад для 15 детишек и школьная столовая, которая была очень необходима. Буквально недавно Президент РТ Рустам Минниханов лично проинспектировал объект и пообещал детям новую спортивную площадку. Кроме того, мы планируем построить в Костенеево пожарное депо и многофункциональный центр. Сегодня мы уже открыли подобный центр в селе Мурзиха, и в нём будут размещены детский сад и начальная школа, в летнее время будет работать детский трудовой лагерь. Планируется проведение выездной школы для одарённых детей, тем более что имеются оборудованные кабинеты, спальни и современный компьютерный класс", - отметил глава района Геннадий Емельянов.

В завершении своего выступления глава района пожелал всем работникам образовательной отрасли благополучия, крепкого здоровья и больших успехов в благородном деле обучения и воспитания юных граждан нашей Родины. "Благородна и ответственна миссия учителя, преподавателя, воспитателя. Никакая другая профессия не имеет такого важного общественного предназначения, и ни к одной из них не предъявляются такие высокие требования. Будьте достойны своего призвания! Счастливого и радостного труда вам всем в новом учебном году", - подытожил он.

Далее с докладами выступили:

начальник Управления образования Ривал Зарипов - «Интегрированное муниципальное образовательное пространство как основа этнокультурного и духовно-нравственного воспитания»;

заместитель директора по воспитательной работе СОШ №10 Елена Павлова - «Формирование школьного пространства, обеспечивающего духовно- нравственное воспитание личности учащихся»;

заместитель директора гимназии №1 Рамзия Нигматуллова - «Эффективное использование воспитательного потенциала народных традиций в этнокультурном воспитании школьников»;

учитель английского языка СОШ №8, председатель Клуба молодого педагога Игорь Киняев - «Молодой учитель – надежное будущее современного образования и воспитания».

Завершилось пленарное заседание награждением лучших работников образования и науки района, а также вручением гранта главы района «Признание».