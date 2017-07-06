Далее перешли к обсуждению реализации самих проектов. С трибуны выступил руководитель строительства сквера им. хирурга Нечаева Алексей Ферт. Он рассказал об этапах реализации проекта. В данный момент подготовлен пакет документов для торгов. В 20-х числах августа планируется подписание контракта с подрядчиком, выигравшим тендер. Производственные же работы планируется завершить до 1 октября 2017 года.
Проект по ревитализации Соборной площади (сквера по ул. Б. Покровская) представил Денис Хамидулин. У Спасского собора планируется разбить сквер, построить амфитеатр, организовать автопарковку на 21 место. Все работы планируется завершить до начала Всероссийской Спасской ярмарки. Однако, в полной мере весь архитектурный ансамбль будет готов много позже. В скором времени начнется масштабная реставрация собора на средства республиканского бюджета. Так что в этом году гости Спасской ярмарки увидят его "одетым" в строительные леса.
Сходные проблемы могут возникнуть и при реконструкции детского парка «Чебурашка». Несмотря на то, что основная территория возвращена муниципалитету, бывший арендатор не спешит убирать с нее свои объекты. По словам председателя земельно-имущественной палаты Евгения Петрова, собственник "тяжело идет на контакт". Поэтому, прежде чем начать здесь капитальные работы, придется очистить пространство от старых аттракционов.
Кроме того, на совещании был заслушан доклад руководителя исполкома города Рамиля Марданов о благоустройстве проспекта Нефтяников. В этом году планируется решит многолетнюю проблему с пешеходным проходом в нижней части. На участке от ул. Гассара до ул. Камала проложат бордюрный камень и построят тротуары. "Прежде чем приступать к прокладке дорожек, необходимо встретиться с собственниками домов, мимо которых будет проложен тротуар", - поручил руководителю горисполкома глава района Геннадий Емельянов.