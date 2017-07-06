Накануне в малом зале Совета ЕМР под председательством главы района Геннадия Емельянова прошло очередное рабочее совещание по реализации программы «Пять шагов благоустройства», направленной на развитие в городе общественных пространств.

Перед обсуждением заявленных проектов слово взял первый заместитель Исполкома ЕМР Ринат Хайруллин. Он напомнил присутствующим об основной цели программы «5 шагов» - создание комфортных условий жизни и повышение инвестиционной привлекательности города. Кроме того, работа над «5 шагами», небольшого по сути проекта, дает неоценимый опыт для осуществления куда более масштабных задач.

Далее перешли к обсуждению реализации самих проектов. С трибуны выступил руководитель строительства сквера им. хирурга Нечаева Алексей Ферт. Он рассказал об этапах реализации проекта. В данный момент подготовлен пакет документов для торгов. В 20-х числах августа планируется подписание контракта с подрядчиком, выигравшим тендер. Производственные же работы планируется завершить до 1 октября 2017 года.

Проект по ревитализации Соборной площади (сквера по ул. Б. Покровская) представил Денис Хамидулин. У Спасского собора планируется разбить сквер, построить амфитеатр, организовать автопарковку на 21 место. Все работы планируется завершить до начала Всероссийской Спасской ярмарки. Однако, в полной мере весь архитектурный ансамбль будет готов много позже. В скором времени начнется масштабная реставрация собора на средства республиканского бюджета. Так что в этом году гости Спасской ярмарки увидят его "одетым" в строительные леса.

Заместитель руководителя Исполкома ЕМР по строительству Шавкат Саффаров выступил как руководитель проекта по реконструкции парка «Старый майдан». Так как площадь парковой зоны достаточно велика – 11 Га, строительство решено разбить на несколько этапов. В этом году будет реконструирована зона от Пионерского парка до входа со стороны детского парка «Чебурашка». Работы предусматривают оформление входной группы, установка 2-х артобъектов, малой архитектурной формы, а также обустройство так называемой "транзитной зоны" в виде деревянных дорожек. Эти работы планируется завершить в нынешнем сезоне. Однако, прежде чем их начать, строителям предстоит решить стоящую перед ними проблему в переносе идущих здесь электрических сетей.

Сходные проблемы могут возникнуть и при реконструкции детского парка «Чебурашка». Несмотря на то, что основная территория возвращена муниципалитету, бывший арендатор не спешит убирать с нее свои объекты. По словам председателя земельно-имущественной палаты Евгения Петрова, собственник "тяжело идет на контакт". Поэтому, прежде чем начать здесь капитальные работы, придется очистить пространство от старых аттракционов.

Кроме того, на совещании был заслушан доклад руководителя исполкома города Рамиля Марданов о благоустройстве проспекта Нефтяников. В этом году планируется решит многолетнюю проблему с пешеходным проходом в нижней части. На участке от ул. Гассара до ул. Камала проложат бордюрный камень и построят тротуары. "Прежде чем приступать к прокладке дорожек, необходимо встретиться с собственниками домов, мимо которых будет проложен тротуар", - поручил руководителю горисполкома глава района Геннадий Емельянов.

Также Рамиль Марданов сообщил, что в этом году будет продолжено обустройство Танайского шоссе: от проспекта Нефтяников до микрорайона Сосновка будет установлено уличное освещение, а на участке от перекрестка с улицы Интернациональная до улицы Болгар по одной стороне будет проложен тротуар.