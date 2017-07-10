В Елабуге планируется построить новую школу, которая разместится в четвертом микрорайоне. Об этом сообщили на совещании по вопросам строительных работ, которое прошло с участием главы района Геннадия Емельянова. В собрании также приняли участие представители палат города, отдела архитектуры и градостроительства, руководители управлений.

«Четвертому микрорайону необходима новая школа, и этот вопрос нужно решать оперативнее», – отметил глава района, поскольку количество молодых семей, обживающих новый микрорайон, растет, как и количество детей.

Школу на 1200 мест планируется возвести до 2020 года, однако на ее возведение требуется более 1 млрд. рублей.