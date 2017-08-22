С сентября в Елабуге заработает Центр национального образования. Он объединит в себе гимназию № 1 и детский сад № 27 «Рябинушка». Идею создания такого центра в городе поддержали министр образования и науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов и глава района Геннадий Емельянов, сообщают в Управлении образования.

С этого года детский сад № 27 принимает только детей говорящих на татарском языке, тогда как раньше обучение здесь велось на русском и на татарском языках. Уже укомплектовано 2 группы. В будущем они будут учиться в гимназии №1.

«Главная цель учебного центра – обучение и воспитание детей на родном для них языке. Обучение традициям и обычаям татарского народа, а также проведение национальных праздников. Надеемся, что эта программа позволит слаженного работать двум коллективам», – поделилась заместитель директора по учебной работе гимназии № 1 Рамзия Нигматуллова.

Что касается остальных детей, которые пришли в детский сад в прошлом и позапрошлом году, они спокойно смогут доучиться, а сама гимназия продолжит набирать татароязычных детей со всего города. Таким образом, чтобы попасть в гимназию, не обязательно заканчивать детский сад № 27.