С 1 сентября в Елабуге заработает «Центр национального образования». Он объединит в себе гимназию №1 и детский сад № 27 «Рябинушка».

Идею создания центра в нашем городе поддержали глава района Геннадий Емельянов и министр образования и науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов. Его цель − сохранение культуры, традиций, языка и быта татарского народа.

− Управление образования, администрации гимназии и детского сада составили план работы центра. Были проведены встречи с коллективами школы и детского сада, разработаны устав новой организации и штатное расписание, обсуждены пути дальнейшего развития центра, − рассказал начальник Управления образования Ривал Зарипов.

К осуществлению плана по открытию «Центра национального образования» в нашем городе приступили после изучения опыта работы других таких центров. К слову, они имеются в Казани и Нижнекамске, в этом году такое учреждение заработает и в Набережных Челнах.

Отметим, раньше в детском саду «Рябинушка» обучение велось и на русском и на татарском языках, в этом году набирали группы лишь татароязычных детей, так как обучение и воспитание в Центре будет вестись только на татарском языке. Дошколят, которые начали посещать детсад раньше, не планируют переводить в другие дошкольные учреждения.

− Воспитанники детского сада будут плавно переходить в школу. Дети с детского сада станут бывать занятиях и мероприятиях в стенах гимназии №1, пользоваться логопедическими и спортивными кабинетами; педагоги и воспитатели будут проводить национальные и другие праздники совместно. Придя в первый класс, учащиеся переживут адаптационный период безболезненно, так как они уже будут в своих стенах. При центре откроют разнообразные кружки, организуют внеурочную деятельность на родном языке, − пояснил начальник Управления образования.

Руководителем центра станет Лилия Сафиуллина, сейчас она является директором гимназии №1.