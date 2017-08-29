На площади перед Елабужским институтом КФУ выступит популярная кавер-группа «SAFARI».

Праздничная программа, посвященная Дню знаний, стартует на университетской площади 1 сентября в 9.30 с торжественной линейки для студентов первого курса. После встречи с руководством вуза начнется увлекательный квест знакомства с Елабужским институтом КФУ – альмаматер с богатой историей и традициями. Первокурсникам предстоит окунутся в волшебный мир Хогвартса, ответить на каверзные вопросы «Интеллектуального квиддича», блеснуть талантами и сразиться в «Версус Баттл». Финалом станет знакомство с деканами и преподавателями факультетов, вручение студенческих билетов и посвящение в профессию.

ЯкорьСтудентов старших курсов 1 сентября ждет встреча с потенциальными работодателями. В День знаний на открытых лекциях секретами мастерства и роста в профессии поделятся лучшие учителя Елабуги, главные редакторы газет, городской судья, руководитель следственного отдела, директор центра психологической помощи, представители руководства Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, переводческо-консалтинговой компании, а также промышленных предприятий. О своих впечатлениях расскажут студенты, побывавшие летом на стажировках в Германии.

Первые лекции и занятия преподаватели проведут в соответствии с расписанием.

В 19 часов на площади у памятника Д.Стахееву перед студентами выступит знаменитая кавер-группа «SAFARI» (Набережные Челны). Концерт завершится молодежной дискотекой под открытым небом.