Составлен рейтинг 100 лучших городских и сельских школ Республики Татарстан. Данные приводит Министерство образования и науки Республики Татарстан.

При составлении рейтинга учитывались баллы по ЕГЭ: общий балл за русский язык, математику и предмет по выбору. Также оценивалось количество победителей и призеров олимпиад и учеников, не получивших аттестат.

Рейтинг составлен в целях повышения качества общего образования путем выявления и стимулирования деятельности общеобразовательных учреждений, показавших высокое качество образования по итогам 2016-2017 учебного года.

Первое место заняли лицей № 131 (Казань), и IТ-лицей при К(П)ФУ (Казань), второе место заняла набережночелнинская гимназия № 26.

Так же, в рейтинге присутствуют 3 школы города Елабуга:

37 место МБОУ "Средняя школа №9"

58 место МБОУ "Гимназия №4"

73 место МБОУ "Средняя школа №10"