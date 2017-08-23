Составлен рейтинг 100 лучших городских и сельских школ Республики Татарстан. Данные приводит Министерство образования и науки Республики Татарстан.
При составлении рейтинга учитывались баллы по ЕГЭ: общий балл за русский язык, математику и предмет по выбору. Также оценивалось количество победителей и призеров олимпиад и учеников, не получивших аттестат.
Рейтинг составлен в целях повышения качества общего образования путем выявления и стимулирования деятельности общеобразовательных учреждений, показавших высокое качество образования по итогам 2016-2017 учебного года.
Первое место заняли лицей № 131 (Казань), и IТ-лицей при К(П)ФУ (Казань), второе место заняла набережночелнинская гимназия № 26.
Так же, в рейтинге присутствуют 3 школы города Елабуга:
- 37 место МБОУ "Средняя школа №9"
- 58 место МБОУ "Гимназия №4"
- 73 место МБОУ "Средняя школа №10"