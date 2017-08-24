В образовательных учреждениях Елабуги завершилась проверка на пожарную безопасность. В целом руководители объектов подошли ответственно к подготовке к новому учебному году, сообщают члены приемной комиссии.

«На 68 объектах серьезных нарушений, влияющих на безопасность людей, не выявлено, но есть ряд объектов, на которых выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые могут при возникновении пожара повлиять на безопасность людей. При этом для устранения многих из них не требуется больших материальных затрат», – отмечает главный госинспектор по пожарному надзору по Елабужскому району Александр Ябуров.

Большая часть нарушений связана с неисправностью противопожарной автоматики. Такие нарушения выявлены в пяти школах города и района.

«Также в некоторых образовательных учреждениях допускаются перепланировки в зданиях школ, в том числе с ликвидацией или заужением имеющихся эвакуационных выходов, без внесения изменений в проектную документацию и проведения соответствующих расчетов по допустимости подобных изменений. Данные нарушения допущены в трех городских школах, например, в школе №9 на месте эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу устроен кабинет», – сетует Александр Ябуров.

Всего в ходе проведения обследований выявлено более 120 нарушений требований пожарной безопасности. Должностными лицами отдела пожарного надзора начаты повторные обследования по учреждениям, в которых в ходе работы комиссии были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В случае неустранения нарушений будут приниматься меры в соответствии с действующим законодательством России.