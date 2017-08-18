Масштабная проверка школ перед началом учебного года продолжается в Елабуге. Сегодня общеобразовательные учреждения инспектируют сотрудники МЧС.

Комиссия проверяет соблюдение администрациями школ правил пожарной безопасности, также под особым контролем у проверяющих – соответствующая документация, исправность сигнализации, систем оповещения, состояние эвакуационных выходов.

«Мы ведем приемку школ перед новым учебным годом, а именно – в части обеспечения пожарной безопасности. Мы проверяем исправность системы пожарной безопасности, оповещения, состояния эвакуационных выходов, противопожарного водоснабжения , а также проводим инструктаж сотрудников», –отмечает старший инспектор отдела надзорной деятельности по Елабужскому району Владимир Соборнов.

По словам членов комиссии, одной из первых проверку на готовность к новому учебному году прошла городская школа № 2 – без серьезных замечаний.

В Елабужском районе 22 средние общеобразовательные школы. В этом году за их парты сядут более 8,5 тыс. школьников. Окончательные результаты проверок станут известны в конце следующей недели. Пока же рейды продолжаются, и устраняются замечания.