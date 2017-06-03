Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации запустило сервис, который позволяет получить предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - gosuslugi.ru.

Услуга доступна всем пользователям ЕПГУ, которые имеют подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Услуга оказывается в режиме реального времени и предоставляется бесплатно.

Для получения результатов экзаменов пользователю ЕПГУ необходимо зарегистрироваться или войти на Единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде. В заявке необходимо обратить внимание на корректность данных — имени, фамилии и отчества, данных паспорта (без указания серии) и региона, или ввести код регистрации ЕГЭ. Получить можно общую информацию по всем экзаменам, а также подробную по каждому из них.

Расписание аттестации по предметам Единого государственного экзамена:

  • 2 июня — математика профильного уровня;
  • 5 июня — обществознание;
  • 7 июня — физика, литература;
  • 9 июня — русский язык;
  • 13 июня — иностранные языки, биология;
  • 15 июня — иностранные языки (устно);
  • 16 июня — иностранные языки (устно);
  • 19 июня — химия, история;
  • 20 июня — резерв: география, информатика и ИКТ;
  • 21 июня — резерв: литература, химия, физика, обществознание;
  • 22 июня — резерв: биология, история, иностранные языки;
  • 23 июня — резерв: иностранные языки (устно);
  • 28 июня — резерв: математика базового уровня, математика профильного уровня;
  • 29 июня — резерв: русский язык;
  • 1 июля — резерв: по всем предметам.
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