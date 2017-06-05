Команда СКТБ «Эврика» заняла второе место в номинации «Робототехника, моделирование и электроника».

Работа секционных площадок финальной части III Всероссийского конкурса студенческих научных обществ и конструкторских бюро проводилась в Алтайском госуниверситете. В течение двух дней молодые ученые со всей России представляли визитные карточки СКБ и СИБ своих вузов. Участниками секции стали более 20 студенческих научных объединений из Москвы, Улан-Удэ, Нижнего Новгорода, Воронежа, Ростова-на-Дону, Елабуги, Иркутска, Томска, Омска, Сыктывкара, Уфы и других городов. Лучшие студенческие конструкторские бюро страны представляли студенты, магистранты, аспиранты и руководители объединений. Конкурсанты демонстрировали презентации основных направлений деятельности своих конструкторских бюро, состав коллективов, инновационные проекты, основные достижения.

О Казанском федеральном университете и Елабужском институте, а также проекте создания спортивных болидов СКТБ «Эврика» экспертам рассказали студенты инженерно-технологического факультета Лев Корнилов, Алексей Мохначев и Искандер Хабибуллин. Сопровождал ребят заведующий учебными мастерскими старший преподаватель Марат Мухамадеев. В Елабужском институте КФУ студенты осваивают профиль профессионального обучения «Транспорт» и занимаются в «Эврике» под руководством доктора педагогических наук, профессора Линара Ахметова.

По итогам состязаний в Барнауле наша команда награждена дипломом II cтепени в номинации «Робототехника, моделирование и электроника», а также сертификатом на 60 000 рублей. Директору Елабужского института Елене Мерзон было направлено благодарственное письмо ректора АлтГУ С.В.Землюкова и руководителя Всероссийского клуба молодых исследователей Е.А.Антипова, где отмечалось активное участие представителей вуза в конкурсе, выражалась признательность за вклад руководства института в развитие системы деятельности студенческих научных объединений России.

Стоит отметить, что работа студентов в СКТБ «Эврика» направлена на формирование навыков научно-исследовательской и конструкторско-технологической деятельности, углубление и закрепление знаний, полученных в процессе обучения, практическое овладение методикой и средствами конструирования и разработки авто- и мото-техники, инструментов, приспособлений, приборов, станков, учебно-наглядных пособий, также технологий их производства при конструировании и изготовлении спортивного болида. Участие в проекте позволяет сформировать у студентов представление о том, как правильно спроектировать и создать готовое изделие, обеспечить его информационную поддержку, пройти путь от идеи до конкурентоспособного продукта.

На данном этапе сконструирован и изготовлен пилотный вариант спортивного болида. Модель была продемонстрирован при открытии Инжинирингового Центра КФУ в г.Набережные Челны с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Потенциальными потребителями спортивных болидов являются молодежные спортивные клубы Республики Татарстан, Центры детского технического творчества, физические лица.

Проект изначально задумывался как образовательный. Поэтому его преимуществами являются нацеленность не только на конечный результат, но и профессиональное совершенствование студента-конструктора. Себестоимость конечного продукта ниже рыночной, ввиду отсутствия затрат по ряду параметров (идея, дизайн, конструкция, чертежи и эскизы, рабочая сила). Конечный продукт обладает уникальностью.