Учителя Елабуги будут вести научную исследовательскую работу на базе Елабужского института КФУ. Муниципалитет и вуз в этом году начинают реализацию совместного проекта «Учитель-исследователь». Об особенностях проектах ИА «Татар-информ» рассказала директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон.

Сегодня в Елабужском институте КФУ реализуется немало проектов, направленных на профессиональный рост учителя. Это и ежегодный фестиваль шкальных учителей, различные конкурсы и конференции, инновационные площадки.

«С этого года Татарстан входит в число 12 территорий, где будет апробироваться новая система аттестации учителей. В связи с этим мы предлагаем инновационное предложение "Учитель- исследователь", которое направлено на организацию исследовательской работы учителей. В ходе встреч, а также реализации различных проектов, связанных со школьными учителями, мы выяснили, что у них также есть потребность для реализации в научном плане. В первую очередь мы начинаем работать с Елабужским муниципальным районом», – отмечает Елена Мерзон.

Имена участников проекта, которых отобрали по конкурсу, станут известны в ходе августовской конференции. Это будут два школьных учителя, которые в течение двух лет будут работать в школе (18 часов в неделю), а также под руководством преподавателей Елабужского института КФУ заниматься исследовательской и экспериментальной работой. Во время учебы учителям выплачивается ежемесячная стипендия главы Елабужского района в размере не менее 18 тыс. рублей.

«Тематику исследования участников проекта мы будем отрабатывать с Управлением образования Елабужского района, это должно быть востребованное направление исследования, прежде всего, для образования нашей территории. Возможно, через 2-3 года учитель поймет необходимость защиты кандидатской диссертации и вернется в свою школу уже с ученой степенью, что, несомненно, поможет в его росте как профессионала», – говорит директор Елабужского института КФУ.

В случае успешной защиты проекта школе, в которой работает учитель-исследователь, присваивается статус экспериментальной площадки ЕИ КФУ по направлению, соответствующему проекту учителя-исследователя, сроком на один год.