Итоговой рейтинг школ города и района за 2016–2017 учебный год объявили в Елабуге. Муниципальный список лучших школ обнародовал начальник районного Управления образования Ривал Зарипов на августовской конференции педагогов.

В число лидеров по качеству образования входят гимназии №№ 1 и 4, школы №№ 6, 9, 10, а среди сельских образовательных учреждений – Танаевская школа, Староюрашевская, Мортовская, Костеневская школы. А в числе аутсайдеров – школы №№ 3 и 5, Костеневская, Танаевская и Лекаревская сельские школы. При составлении рейтинга учитывались баллы по ЕГЭ, организация учебной деятельности, результаты олимпиад.

«Школам необходимо обратить серьезное внимание на подготовку учеников к олимпиадам, повысить теоретическую и практическую подготовку учителей по работе с одаренными детьми в тесном сотрудничестве с высшими учебными заведениями», – отметил Зарипов.

По словам руководства Управления образования, в отношении отстающих школ начата реализация муниципальной программы по уменьшению разрыва между образовательными учреждениями.