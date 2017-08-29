Преподаватели Елабужского института КФУ обучают воспитанников детских садов азам робототехники. В этом году в Елабуге и Нижнекамске открыты экспериментальные площадки по профориентационной работе с детьми.

В Нижнекамске открыта экспериментальная площадка «Образовательные возможности легоконструирования и робототехники в дошкольном образовании». В эту работу под кураторством преподавателей Елабужского института КФУ включены 52 детских сада.

В Елабужском районе экспериментальной площадкой «Создание этнокультурной ситуации в современной дошкольной образовательной организации» охвачено 16 детских садов, сообщает пресс-служба вуза. Кроме того, для ребят начальной школы в вузе открыты «Детский университет» и «Детская магистратура». Школьники постарше с интересом участвуют в научно-практических конференциях, олимпиадах и научной универсиаде. Все эти проекты помогают детям раскрыть свои способности, выбрать сферу интересов и расти в ней.