С тех пор, как Крым присоединили к России, многие наши соотечественники отдыхают на этом замечательном полуострове. Но у большинства людей первая ассоциация к слову «Крым» - море, пляж, песок. Но мы узнали Крым совсем с другой стороны. Для нас это в первую очередь - горы. Невероятно красивые, величественные, грандиозные горы.

Этим летом Центр детско-юношеского туризма и экскурсий «Юлдаш» организовал для школьников Елабуги и Елабужского района настоящий поход с палатками, рюкзаками, гитарой и костром по Крымскому горному маршруту. Основной костяк группы составляли старшие скауты Елабуги, которые хорошо знакомы с туристской жизнью. В состав группы входило 13 человек: 10 школьников (8 юношей, 2 девушки) в возрасте от 12 до 16 лет и трое взрослых.

Поход вместе с дорогой на поезде до полуострова продолжался ровно две недели. 6 августа ночью наш отряд прибыл на полуостров. Первым делом мы поставили палатки на берегу моря и ринулись купаться. Затем, уставшие, уснули. С утра снова купались в тёплом Черном море, а после обеда началась самая интересная и увлекательная часть похода. Мы собрали все вещи, надели рюкзаки на плечи и пошли в сторону гор.

Наша цель в первой части похода – плато Караби-Яйла. Путь был нелегким. Подъём в гору с рюкзаком, весом 15-20 килограмм, по изнурительной жаре. Но завораживали окружающие пейзажи: красивые высокие светлые горы; пожухлая, но не утратившая очарования трава, снующие в ней ящерки и парящие в ярком небе птицы радовали глаз.

Первая ночёвка в горах поразила яркостью и близостью звёзд. Млечный Путь был виден особенно отчетливо, совсем не так, как у нас, дома.

Следующий пункт нашего маршрута – водопад Джур-Джур. Пейзаж постепенно изменился. С каждым километром появлялось всё больше зелени. Здесь мы встретили большое количество туристов из разных городов. Все они были очень доброжелательны. Многие из них удивились тому, что детская туристская группа рискнула пройти по каменной пустыне Караби.

От водопада мы пошли к селу Лучистому, где сели на автобус до Ялты, дав возможность расслабиться нашим уставшим ногам. В Ялте мы пробыли около четырех часов и поехали автобусом по серпантину на самую высокую точку Крыма – Ай-Петри. Заночевали в палатках около Большого каньона Крыма и продолжили свой пеший поход.

Временами идти было очень трудно. Но именно в таких походах формируется чувство дружбы, коллективизма и взаимовыручки. Когда кому-то было особенно тяжело, часть продуктов из его рюкзака перекладывали более сильным. Но когда дошли до удивительно чистой и прохладной горной речки, усталость у всех сняло как рукой. Долго и весело плескались в журчащей воде. Около этой реки мы и заночевали, это была последняя ночь в палатках.

Продолжился поход экскурсионным маршрутом: легендарный Бахчисарай, удивительный пещерный город Чуфут-Кале и Свято-Успенский мужской монастырь. Все эти достопримечательности поражают своей красотой и необычностью.

В последний день мы пересекли на пароме Керченский пролив и полдня купались в море Анапы. Было грустно, что наш поход подошел к концу. После обеда мы сели на поезд до Казани.

Большое спасибо организаторам похода: детскому туристскому центру «Юлдаш» и лично нашим руководителям Рахматуллину К.Г. и Закировой Л.В. за столь необычное и увлекательное путешествие, которое подарило нам много новых впечатлений и друзей.