На заключительном этапе ВРО в Иннополисе в категории «Студенческая, TetraStack» победу одержали Ислам Хамитов и Даниил Бураков.

Ежегодная Всероссийская Робототехническая Олимпиада – это финальный этап олимпиады по программированию интеллектуальных робототехнических систем на территории России. Олимпиада является платформой для внутрироссийских категорий состязаний в более чем пятидесяти регионах РФ, а также состязаний на основе регламентов World Robot Olympiad.

Участниками заключительного отборочного этапа ВРО стали студенты факультета математики и естественных наук Елабужского института КФУ Владислав Старостин, Азат Насибуллин, Ислам Хамитов и школьник Даниил Бураков. Ребята с большим интересом занимаются в Центре образовательной робототехники вуза под руководством доцента кафедры математики и прикладной информатики Александра Минкина.

Подготовка к состязанию велась несколько месяцев. Перед воспитанниками Александра Владимировича стояла задача создать робота, который сможет заработать максимальное количество баллов в состязании Tetrastack – роботизированной версии Tetris. По регламенту, робот должен найти, идентифицировать и уложить разноцветные фигуры, называемые «тетракубами», внутри специальной «Укладочной формы» в виде вертикального прямоугольника.

Обе наши команды, в которых было по два участника, прошли квалификационный этап и успешно справились с заданиями. На квалификационном этапе их соперниками были команды из Москвы, Петербурга, Чувашии, Коми,Челябинской области. На завершающем этапе студенты Владислав Старостин и Азат Насибуллин решили усовершенствовать своего робота, что не сыграло им на руку и лишило очков, и не позволило стать призерами олимпиады. Команда Ислама Хамитова и Даниила Буракова набрала наибольшее количество баллов, получив звание чемпиона Всероссийской Робототехнической Олимпиады в номинации Tetrastack.

Впереди ребят – победителей и призеров всероссийского этапа – ждут учебно-тренировочные сборы в рамках национального отбора команд, по результатам которого формируется сборная РФ для участия в World Robot Olympiad в Коста-Рике.

Напомним, в прошлом году, выступая в составе российской сборной на World Robot Olympiad в Индии, студенты Елабужского института КФУ Владислав Старостин, Азат Насибуллин и Ислам Хамитов вошли в десятку лучших.

Сегодня освоение робототехники в Елабужском институте КФУ включено в программу подготовки студентов – будущих учителей математики, физики, технологии и информатики, воспитателей дошкольных учреждений, преподавателей ссузов и Центров технического творчества, сотрудников промышленных компаний. Это направление напрямую связано с реализацией САЕ «Учитель XXI века», ведь выпускники вуза должны быть готовы к вызовам меняющегося мира.

Для справки: Центр образовательной робототехники открылся в Елабужском институте КФУ при поддержке Министерства образования и науки РТ в 2015 году. Центр оснащен новейшим оборудование фирм LEGO, TETRIX, Амперко, что позволяет талантливым школьникам и студентам участвовать в соревнованиях международного уровня. Кроме того, здесь созданы все условия для проведения занятий и семинаров, а также мастер-классов, стажировок, курсов повышения квалификации, которые помогают педагогам внедрить робототехнику в образовательный процесс школ и детских садов. Важная задача Центра – организация и сопровождение соревнований, конкурсов, конференций, семинаров по робототехническому направлению.