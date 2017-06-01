Каких-либо нарушений в ходе сдачи ЕГЭ в Елабуге не зафиксировано. Об этом сообщили в Управлении образования. В этом году ЕГЭ по математике базового уровня сдают 380 школьников Елабуги. Государственные экзамены по всем предметам выпускники сдают в школе №9.

Результаты ЕГЭ по математике влияют на получение аттестата. Но сдать математику можно не только на базовом, но и на профильном уровне, поэтому 84,4% выпускников города и района от общего количества всех выпускников зарегистрированы сразу на оба экзамена. Экзамен по математике на профильном уровне пройдет 2 июня.

Результаты своих стараний на ЕГЭ по математике базового уровня выпускники узнают после 10 июня.